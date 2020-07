Mariaziekenhuis en MS Centrum in Pelt gaan samenwerken onder de naam Noorderhart

"De meerwaarde is dat we naar één instelling gaan waar alle zorg, zowel de acute als de chronische zorg wordt aangeboden", zegt algemeen directeur Bernard Himpens. En dat heeft voordelen. "Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld hebben we kunnen putten uit de medewerkers van de twee instellingen om de crisis te doorstaan, en door onze gezamenlijke inspanningen zijn we daar goed in geslaagd."