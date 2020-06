Mijnwerker uit Tanzania in een klap miljonair na vondst van zeldzame en kostbare edelstenen: "Groot feest"

Mijnwerker Saniniu Laizer (52) uit het district Simanjiro, in de noordelijke regio Manyara, botste vorige week op een kostbaar iets: twee zeldzame tanzaniet-stenen, ongeveer ter grootte van een voorarm. De ene steen klokte af op een gewicht van 9,27 kilogram, de andere op 5,103 kilogram. Het zijn de grootste tanzaniet-stenen ooit gevonden, de grootste tot nu toe woog 3,3 kilogram.

Tanzaniet, een variant van het mineraal zoisiet, komt enkel voor in een klein gebied in het noorden van Tanzania en is ook naar het land genoemd. Het is een van de meest zeldzame en kostbare edelstenen ter wereld en wordt verwerkt in juwelen. Tanzaniet werd beroemd als favoriete sieraad van de Amerikaanse filmster Elizabeth Taylor. Zijn aantrekkingskracht ligt in zijn grote variëteit aan tinten, waaronder groen, rood, paars en blauw. Hoe fijner de kleur of helderheid, hoe hoger de prijs.