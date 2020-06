Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel heropent na extra lange coronapauze

Het Museum van Kunst & Geschiedenis is niet zo bekend bij het grote publiek, nochtans heeft het museum heel uiteenlopende en rijke collecties, waarvan sommige wereldvermaard zijn. “Het personeel, de bewaking, iedereen kijkt er erg naar uit om de bezoekers opnieuw te ontvangen”, zegt directeur Alexandra De Poorter. “We hopen dat de Belgen, en de Brusselaars in het bijzonder, ons museum zullen ontdekken of herontdekken. Want we hebben toch vastgesteld dat heel wat mensen niet eens weten dat wij bestaan, dat er drie in plaats van twee musea zijn in het Jubelpark.”