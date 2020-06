Nieuwe canon van de literatuur, zonder Jef Geeraerts, met Jan Wolkers en plaats voor vergeten boeken

Het passioneel-erotische "Turks fruit" van Jan Wolkers is nieuw in de lijst. "Het zou kunnen dat er heibel over ontstaat," geeft Erik Vlaminck toe. "Vijf jaar geleden kwam er uit Nederland kritiek dat die roman net niet in de canon zat. We hebben "Turks fruit" gelezen en herlezen. Wij, ook de vrouwen in de commissie, komen tot de constatering dat dit een schrijnend en bijtend liefdesverhaal is, zij het brutaal geschreven. Er wordt van de eerste tot de laatste pagina in geneukt, maar het gaat wel om een verhouding waar beide partners voor kiezen."