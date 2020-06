Vlaamse leerlinge wint allereerste Olympiade Nederlands met onderzoek naar haar eigen dt-fouten

"Ik analyseerde meer dan 300 zinnen en vond bijna 100 dt-fouten", vertelt winnares Polly Jean Hollanders in haar presentatie. "Het waren berichten van 5 jongens en 5 meisjes van 17 en 18 jaar oud. Ik wou kijken of ik een logica kon vinden in die fouten. Volgens mij was die er en het was ook heel leuk om te zien dat taalwetenschappers mijn hypothesen konden bevestigen."

Zo bleek de afstand tussen het onderwerp van de zin en het werkwoord een invloed te hebben op dt-fouten. "Maar ook homofoondominantie. Een homofoon werkwoord heeft verschillende spellingsvormen voor dezelfde uitspraak, zoals word en wordt. Het is dus logisch dat die woorden lastig zijn. En de vorm die vaker voorkomt, zullen we sneller gebruiken."

Polly Jean Hollanders kreeg een boekenpakket en een gevulde e-reader. En maakt ze zelf eigenlijk dt-fouten? "Ik vond het leuk om te zien dat iedereen wel dt-fouten maakt, ik ook. Bij het herlezen van mijn berichten vond ik zelfs een foutje van een vriendin waarvan ik dacht dat ze nooit een dt-fout zou maken. Dat stelt me wel gerust. Laat je nooit wijsmaken dat je dommer bent omdat je af en toe een dt-fout maakt. Dat is heel menselijk."