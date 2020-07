Olympische Spelen in Antwerpen precies 100 jaar geleden: openluchtexpo vervangt parade

De Spelen werden dus georganiseerd in de wijk het Kiel. "Daar was op dat moment veel ruimte. Het was een nieuwe wijk en er was ook een station in de buurt. Daardoor was het gemakkelijk bereikbaar", legt Cordy uit. "Er zijn nog altijd sporen terug te vinden. Het stadion van voetbalclub Beerschot is gedeeltelijk een overblijfsel, er zijn ook heel wat straatnamen die verwijzen naar de Spelen, zoals de Atleten-, de Kampioen- en de Marathonstraat, en we hebben de vlag ook nog steeds."