Ook dat is corona: supermarkten kampen met tekort aan gepelde garnalen

De Belgische supermarkten zitten met een tekort aan gepelde noordzeegarnalen. Dat schrijft De Standaard. De vraag is zoals gewoonlijk groot in de zomer, maar het aanbod is momenteel veel beperkter omdat de pelfabrieken in Marokko nog niet op volle toeren draaien. De verklaring? De strenge coronamaatregelen ter plaatse.