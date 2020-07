Oostende lanceert strandpolitie

Het idee ontstond vorig jaar al, vertelt zonechef Philip Caestecker. "Toen al bedachten we dat het eigenlijk wel handig zou zijn om tijdens het zomerseizoen permanent op het strand aanwezig te zijn." Nu het coronavirus in het land is, komt het ook wel goed uit want door hun nabijheid zullen de agenten meteen ook kunnen nagaan of de strandgangers de coronaregels volgen.

"Ons strandteam zal zich vooral bezighouden met de problemen rond verloren kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. We gaan ook proberen om de strandredders bij te staan in het geval mensen zouden weigeren om hun bevelen op te volgen. We gaan er ook voor zorgen dat alles netjes blijft op het strand en dat er niet gesluikstort wordt. De bedoeling is ook om diefstallen te proberen te vermijden", aldus nog Caestecker.

Badgasten hoeven zich geen zorgen te maken: het is niet de bedoeling om heel de tijd met de wagentjes tussen de mensen die op het strand liggen, te gaan rijden. "Maar als we ons snel moeten verplaatsen om iemand te helpen, dan kunnen we de wagentjes gebruiken."