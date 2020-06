Wat als je 13-jarige kind vanaf september de hele woensdag thuis is?

Nu, uit cijfers van Acerta van dit jaar blijkt dat al heel wat ouders ‘s woensdags thuis zijn. “Zo zien we dat 25 procent van de vrouwen tussen 25 en 44 jaar oud op woensdag al een vrije dag hebben”, zegt Ellen Van Grunderbeek. Bij mannen van die leeftijd is het 14 procent. “Dat kan doordat zij deeltijds werken, of omdat zij tijdskrediet of ouderschapsverlof opnemen en op die manier hun vrije dag op woensdag hebben.”

Voor ouders die kinderen hebben die naar de middelbare school gaan, is er echter een probleem: ouderschapsverlof of het zogeheten tijdskrediet “met motief zorg voor een kind” zijn uitgesloten, omdat voor dat tijdskrediet het kind jonger moet zijn dan 8 jaar; voor ouderschapsverlof moet het jonger zijn dan 12 jaar. Ook bij de regeling rond corona-ouderschapsverlof, dat voorlopig nog tot eind september loopt, is dit het geval.