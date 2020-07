Oud-Heverlee zoekt uitbater voor pop-up zomerbar in Zoet Water Park

De gemeente Oud-Heverlee verwacht dat veel van haar inwoners deze zomer door corona thuis zullen blijven en op zoek zullen gaan naar plekjes in de buurt. Er wordt dan ook veel volk verwacht in het Zoet Water Park van Oud-Heverlee. Daarom wil het gemeentebestuur een pop-up bar organiseren op de plaats van de huidige cafetaria, die is intussen gesloten. “Het is een meerwaarde voor de beleving van het park dat bezoekers de mogelijkheid hebben om in het park zelf een drankje en een kleine snack te nuttigen terwijl hun kinderen in de speeltuin spelen”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Timmermans (CD&V).