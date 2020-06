Ozondrempel overschreden in Damme: "Blijf binnen als je astma of ademhalingsproblemen hebt"

"Het klinkt contradictorisch dat in het landelijke Damme de ozonwaarden het hoogst zijn", zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. "Maar dat heeft alles te maken met de ingewikkelde ozonchemie. Ozon is een stof die niet rechtstreeks wordt uitgestoten, maar in de atmosfeer ontstaat wanneer er luchtvervuiling is en waneer het warm en zonnig is."

"De vervuiling ontstaat wel in de steden, maar waait naar het platteland en zorgt daar voor hoge ozonwaarden", vervolgt Fierens. "In de steden is er meer afbraak van ozon, waardoor de waarden daar op dit moment lager liggen dan in het landelijke Damme. Wanneer de drempel van 180 microgram per kubieke meter overschreden wordt, moet de bevolking verwittigd worden. Dat is een Europese afspraak."