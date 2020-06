Plopsaland hoopt voor juli al eens te mogen proefdraaien met publiek

Na de Nationale Veiligheidsraad van gisteren is het voor de pretparken nog altijd niet duidelijk of ze zullen mogen proefdraaien met publiek voor ze opnieuw opengaan. Ze vragen ondertussen al wekenlang of dat zal mogen, maar krijgen voorlopig maar geen antwoord. In het buitenland hebben de pretparken wel vooraf mogen testen.

Als zo'n weekend niet mag, dan zal de test de eerste dagen van de heropening moeten gebeuren. Maar dat is niet leuk voor de bezoekers en het personeel. Het bedrijf mist op die manier ook opnieuw inkomsten, zegt de baas van Plopsaland, Steve Van Den Kerkhof.

"Dan moeten we heel voorzichtig gaan werken en maximaal, ik zeg maar iets, 1.500 of 2.000 mensen binnenlaten. We gaan al open met een heel lage capaciteit en dan is het spijtig dat we vanaf 1 juli ook nog eens een aantal dagen moeten opofferen om uit te testen. De testdag in Nederland en in Duitsland was eigenlijk maar 4 uurtjes en dat was een succes. Het personeel kon al wat wennen, ze konden de flow van de bezoekers beter in kaart brengen. Het maakt het veel eenvoudiger om op een verantwoorde manier te heropenen."