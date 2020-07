Politiezones Westkust en Polder delen Snel Respons Team: "Samen staan we sterk"

Zo'n Snel Respons Team is opgeleid om in moeilijke en gevaarlijke situaties te werken. Ze zijn zwaarder bewapend dan gewone agenten, maar zijn tegelijk ook getraind in het voorkomen en beheersen van geweld. Ze mogen ook een stroomstootwapen gebruiken.

In de zone Polder hebben ze geen zo'n team, terwijl ze dat daar af en toe wel zouden kunnen gebruiken. "Een goede maand geleden was er een incident in Bovekerke bij Koekelare", zegt Ine Deburggraeve van de politiezone Westkust. "Een man had zich met een wapen verschanst in zijn woning en was beginnen schieten. Dan is het natuurlijk handig als je een SRT in de buurt hebt zodat je ook de veiligheid van de eigen collega's kan garanderen."