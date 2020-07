Pop-uprestaurant Dinner On The Lake verhuist omdat het niet langer welkom is in Kessel

Het populaire pop-uprestaurant Dinner On The Lake - waarbij je kan eten in bootjes op een meer - verhuist naar domein De Schorre in Boom. Na een lange procedureslag vertrekt het dus uit de gemeente Kessel, bij Nijlen. De verhuizing was nodig, want het restaurant lag al een tijdje in de clinch met de buren en het gemeentebestuur van Nijlen.