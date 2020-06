Consumptiecheque van 300 euro voor federaal zorgpersoneel: Kamercommissie keurt budget goed

Enkele weken geleden besliste de Superkern (de partijen in de federale regering en de oppositiepartijen die de regering steunen) al dat werkgevers in de privésector hun werknemers een cheque van 300 euro belastingvrij kunnen geven. Mensen kunnen die cheque dan bijvoorbeeld uitgeven in de horeca of evenementensector, om op die manier die sectoren, die hard getroffen zijn door de coronacrisis, extra te steunen.

Maar de federale zorginstellingen, zoals ziekenhuizen of de thuisverpleegkunde, hebben weinig budgettaire ruimte om zo'n premie te geven aan hun personeel. "Het zou cynisch zijn dat daardoor net het zorgpersoneel geen zo'n premie zou kunnen krijgen", zegt SP.A-Kamerlid Jan Bertels. Op zijn initiatief is een voorstel goedgekeurd dat in een budget voorziet. Het gaat om 37,5 miljoen euro, waardoor 125.000 federale zorgverleners toch zo'n consumptiecheque zullen kunnen krijgen.

Technisch gezien gaat het om een amendement op de begroting, waarover de voltallige Kamer op dit moment nog over aan het debatteren is en de finale goedkeuring nog moet geven. Onder meer bij Open VLD waren erg kritische geluiden te horen over de kostprijs van zo'n eenmalige premie. SP.A'er Jan Bertels verdedigde zijn voorstel en zei dat het om een "en-en-verhaal" gaat, namelijk dat ook de structurele financiering van de zorgsector moet aangepakt worden.