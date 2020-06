Royals die "lol hebben" of hoe Eloise en Elisa(beth) scoren: de ene op Insta, de andere met een passion for fashion

Wie sociale media zegt, zegt kritiek. Eloise liet in mei weten dat ze haar diploma had behaald. Mensen suggereerden dat ze als lid van de koninklijke familie haar diploma makkelijk "cadeau had gekregen". Via haar Stories (dat op Insta na 24 uur verdwijnt) wees ze de haters erop dat ze slechts "17" was. Denk toch even na voor je nare opmerkingen geeft, was de duidelijke boodschap. "Heel veel mensen zeggen dat je aan het negatieve geen aandacht moet geven. Maar ik dacht: ik ga het gewoon doen."