Kan Vladimir Poetin tot 2036 president blijven? Russen stemmen vanaf vandaag over grondwetswijzigingen

Vladimir Poetin is 67 en leidt het land al sinds 1999 als president of als premier. Zijn huidige termijn van zes jaar loopt af in 2024. Het grondwetsreferendum zou eerst helemaal niet gaan over Poetin, maar over het verschuiven van macht van de president naar het parlement en de premier. Het idee om zijn presidentiële termijnen te 'resetten' kwam van parlementslid Valentina Teresjkova - overigens ook de eerste vrouw in de ruimte. President Poetin zelf kopte binnen en stemde maar al te graag in met het voorstel. (Lees voort onder de afbeelding.)