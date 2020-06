Sauna's mogen opnieuw open vanaf 1 juli: "Afstand houden gebeurde ook al voor de regelgeving"

Vanaf volgende week woensdag, 1 juli, mogen wellnesscentra opnieuw opengaan. En daar zaten sauna-uitbaters al lang op te wachten. Volgens Johan Van Looy, uitbater van een wellness in Londerzeel, kan een saunabezoek perfect veilig verlopen. Zo moet alles op afspraak, wordt een maximum aantal mensen toegelaten en is afstand houden geen probleem. “Dat gebeurde ook al voor de regelgeving omdat de mensen naar hier komen om te relaxen en niet om op elkaar gepropt te zitten in een sauna”, aldus Van Looy.