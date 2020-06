"Groeilap" brengt jongeren met verschillende achtergronden samen door te tuinieren in Sint-Niklaas

Groeilap werkt samen met verschillende partners uit het jeugdwerk, de jeugdzorg, vluchtelingenwerk en zorg voor personen met een handicap. Thierens: "Al die partijen voelden de nood om jongeren meer samen te brengen. Maar het is ook gewoon tof, hé, samen een tuin onderhouden! We moeten de grond nog omwoelen, dan gaan we plantenbakken installeren en de tuin zal worden in gericht door de jongeren van een vluchtelingenorganisatie."