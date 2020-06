Slimme verkeerslichten sturen het verkeer in Hasselt: "Boeiende inkijk op verkeersmanagement van de toekomst"

Hasselt is niet de enige plaats waar sensoren en andere technische snufjes het verkeer proberen te leiden. In het buitenland maakt Rotterdam al langer gebruik van regensensoren om fieters sneller groen te geven en in veel Franse steden zorgen sensoren in trams ervoor dat lichten direct op groen springen. Op sommige expreswegen in Nederland krijgen vrachtwagens groen zodra ze een kruispunt naderen. Zo vermijd je files want elke keer wanneer een vrachtwagen moet optrekken na een rood licht, moet iedereen mee aanschuiven. Het project in Hasselt is vooruitstrevend want je kan het perfect met deze inteliigente oplossingen uit het buitenland vergelijken.