Speelterrein in Steenokkerzeel afgesloten door eikenprocessierups

Kinderen zullen het even zonder hun speelterrein Groenveld moeten doen, want er zijn daar heel wat nesten van de processierups gespot. De rupsen nestelen zich in de zomer in en nabij eikenbomen, vooral dan aan de zonnige kant. Als de rupsen zich bedreigd voelen, schieten ze haartjes af. Die haartjes worden door de wind verspreid en als je ermee in contact komt, kunnen ze irritaties veroorzaken aan de huid, ogen of luchtwegen. Sommige mensen vertonen ook allergische reacties.

De gemeente Steenokkerzeel heeft nu een gespecialiseerde firma ingeschakeld om de nesten van de processierups te verwijderen. Dat zal weliswaar niet onmiddellijk kunnen gebeuren, daarom wordt het speelterrein afgesloten tot de bestrijding achter de rug is. Wie vragen heeft, kan de Jeugddienst van Steenokkerzeel contacteren op jeugd@steenokkerzeel.be of 02/254.19.75.