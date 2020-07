Stad Antwerpen organiseert uitzwaaimoment voor alle kinderen en jongeren

Het einde van het schooljaar is in zicht en dat wil de stad niet zomaar ongezien voorbij laten gaan. "Corona heeft ervoor gezorgd dat het een heel ongewoon schooljaar was. We weten dat het voor de kinderen en jongeren zwaar is geweest. Om de vakantie toch op een leuke manier in te zetten organiseren we op dinsdag 30 juni om 11 uur een groot uitzwaaimoment", zegt schepen Jinnih Beels in "Start je Dag".

Dat uitzwaaimoment zal met veel lawaai gepaard gaan. "De politie en de brandweer bekijken of ze de sirenes zullen laten loeien , een boot gaat aan het Steen toeteren en water spuiten en we vragen aan iedereen om naar buiten te komen en veel lawaai te maken. Zo willen we de vakantie van de kinderen en jongeren op een leuke manier inzetten", aldus Beels.