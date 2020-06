Niemand is veilig voor tienerpooiers: ook meisjes uit rijke gezinnen zijn mogelijke prooien

Maar dat slachtofferprofiel is de laatste tijd uitgebreid. Ook meisjes die opgroeien binnen rijke gezinnen uit het Brusselse of Waals-Brabant zijn vaker het slachtoffer. Dat blijkt uit een onderzoek van Child Focus in de regio. Hun ouders zijn veel van huis om te werken, en dus voelen ze zich vaak eenzaam. Daders spelen daarop in, via het internet.

"Er speelt bij hen een grote eenzaamheid, omdat hun ouders vaak afwezig zijn voor hun werk," zegt Charlotte Verhofstadt van Child Focus. "Maar ze willen ook een ander en spannender traject uitstippelen dan datgene wat hun ouders voor hen vastgelegd hebben. En ze kunnen snel benaderd worden via het internet."