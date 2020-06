Universiteit Innsbruck: "Meer dan veertig procent inwoners skidorp Ischgl heeft coronavirus gehad"

“Als de mensen geen symptomen ondervinden, krijgen ze geen behandeling, zonderen ze zich niet af, waardoor het virus zich erg snel kan verspreiden. Dat is typisch voor een besmetting bij een groep jongeren”, aldus Vandamme. “Het zijn lessen die we moeten meenemen in het afbouwen van maatregelen bij ons”.



“Bij ons zitten we aan zo’n acht procent besmettingen. Uitkijken naar de nieuwe cijfers bij ons” besluit Vandamme.



Conclusie: het is wachten op een vaccin tegen het coronavirus, alleen dat kan duurzame beterschap en bescherming bieden.