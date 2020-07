Visboeren uit Riemst winnen prestigieuze ondernemersprijs

Het ondernemerskoppel nam de trofee blij verrast in ontvangst. “Eigenlijk zijn wij maar gewone visboeren”, lachen ze bescheiden. “Al merkten we tijdens de coronacrisis dat mensen vlot de weg naar onze winkel vonden.” Aan ambitie hebben de vishandelaars alvast geen gebrek. “Volgend jaar starten we met een fabriek in Oostenrijk. Ook in Limburg willen we ons bedrijf verder uitbouwen. We willen ook meer klassieke viswinkels openen.”