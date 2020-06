Experten drongen in januari al aan op aankoop van mondmaskers, maar vonden geen gehoor

Begin dit jaar weten wetenschappers dat er een nieuw virus is ontdekt in China. Dat hebben ze eind december 2019 vernomen via een gespecialiseerde berichtendienst. Ze weten ook dat de strategische stock van mondmaskers er niet meer is in België.

Die voorraad was in 2009 aangelegd, toen de Mexicaanse griep dreigde. Marc Van Ranst was toen aangesteld als griepcommissaris en was een groot voorstander van zo'n reserve. Maar de maskers hadden hun vervaldatum overschreden. Daarom was die stock vernietigd.