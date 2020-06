Wereldgezondheidsorganisatie: ”Sinds vorige week opnieuw meer coronabesmettingen in Europa”

"We onderzoeken waarom er net in de voedingsindustrie, en dan meer bepaald in vleeswarenbedrijven, meerdere uitbraken zijn geweest", vulde Catherine Smallwood aan, zij is arts verantwoordelijk voor spoedgevallen bij WHO Europa. "In die zoektocht naar mogelijke oorzaken kijken we vooral naar social distancing die misschien moeilijk toepasbaar was of naar de koude temperaturen in die bedrijven. Voor besmettingen in voedingsproducten zien we geen groot risico."

Wereldwijd staat de teller intussen op 9 miljoen besmettingen en meer dan 400.000 overlijdens. "De pandemie blijft versnellen. Zondag waren er 183.020 bevestigde besmettingen in 24 uur, een dagrecord", aldus WHO Europa.