Zeker 83 doden door bliksem in India

De slachtoffers zijn voornamelijk boeren die op het veld aan het werk waren. Er bevonden zich ook een aantal daklozen onder de dodelijke slachtoffers. De hevige moessonregens zorgden voor omgevallen bomen, omgevallen elektriciteitspalen en ineengestorte huizen. Er zijn zeker 10 mensen gewond geraakt, zij worden verzorgd in het ziekenhuis, klinkt het bij de lokale autoriteiten.

Hevige stormen komen veel voor tijdens het moessonseizoen in India, dat begint in juni en eindigt in september. In juli vorig jaar heeft de bliksem nog 39 mensen gedood in Bihar.