Zomer zonder Couleur Café voor Lua (25): "Job achter de schermen valt weg, eerste keer in 14 jaar dat zomer anders start"

Voor Lua is het driedaagse Couleur Café in haar thuisstad Brussel al jarenlang een vaste afspraak. "Mijn ouders namen mij voor de eerste keer mee op mijn 6e, sinds mijn 13e ga ik met dezelfde vriendinnengroep. Het is het eerste wat elk jaar in mijn agenda staat", vertelt ze. Na een stage bij het communicatieteam van Couleur Café vorige zomer, zou Lua aan editie 2020 ruim een maand meewerken achter de schermen. "Die stage heeft me echt doen inzien, dat ik in de muzieksector wil werken."

Lua werkt nu voor Brosella, een ander Brussels festival dat ook niet doorgaat. Dat zou ze combineren met een freelance opdracht op Couleur Café, die volledig wegvalt. "Het eerste jaar dat je gaat werken, is sowieso superbelangrijk, en niet enkel financieel. Dat alle grote festivals wegvallen, is heel jammer. Een rare situatie, al ben ik gelukkig niet volledig technisch werkloos nu. We zoeken met de sector naar alternatieven."