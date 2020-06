Subsidies voor zomerschool in Linter: “Voor kinderen die door corona leerachterstand hebben”

De zomerschool wordt ingericht voor de leerlingen van de gemeenteschool in Wommersom en van de vrije basisscholen in Neer- en Drieslinter. “Het is gratis”, zegt burgemeester Marc Wynants (CD&V). ”Het is een project op maat dat we uitwerken voor kinderen die getroffen zijn door de coronamaatregelen en daardoor een leerachterstand opgelopen hebben. Er kunnen maximum 14 leerlingen deelnemen want we moeten natuurlijk ook leerkrachten en vrijwilligers vinden om die zomerklassen te kunnen geven.”