Zorgpersoneel in Nederland krijgt duizend euro coronabonus

Volgens minister De Jonge is de bonus een extra manier om het zorgpersoneel te bedanken voor de inspanningen tijdens de coronacrisis. "Het was een ongekende tijd", aldus de minister.



Het extra geld zal in het najaar worden uitbetaald en zo’n 800.000 mensen zullen in aanmerking komen, volgens de minister. De bonus zal de regering om en bij de 800 miljoen euro kosten. Hoe de betaling concreet zal verlopen, is nog niet duidelijk.

Het voorstel om het zorgpersoneel structureel meer middelen te bieden, haalde het niet. Het voorstel werd afgelopen week afgewezen in de Kamer. De vakbonden zijn positief over de bonus, maar blijven benadrukken dat een structurele loonsverhoging nodig is.