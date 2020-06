Zin om een frisse duik te nemen in deze hitte? Ontdek hier waar je wel en niet kan en mag zwemmen

De zwembaden zijn nog dicht tot 1 juli, maar wie nu al een frisse duik wil nemen in openlucht, denkt best twee keer na. Je kan en mag niet zomaar in een kanaal of rivier springen. Het is niet alleen verboden, maar ook zeer gevaarlijk. “Je mag enkel zwemmen in erkende zones waar het water gecontroleerd is en er redders zijn”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.