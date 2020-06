1 week na de mesaanval: hoe gaat het met burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge?

Vandaag had ik mijn eerste officiële activiteit sinds de aanval", zegt De fauw. "Toen ik in mijn auto stapte, gaf me dat een raar gevoel. Vorige week lag diezelfde auto nog vol met bloed. De voorzitter van de vergadering waar ik naartoe ging, was verbaasd dat ik daar stond. Iedereen zei me dat ik me echt niet mag forceren. Vanmiddag zal ik het wel wat rustiger aan doen."

"Ik heb heel wat contactgegevens op zak van slachtofferhulp", vertelt de burgemeester. "Ook in het AZ Sint-Jan hebben ze me duidelijk gezegd dat als ik me niet goed voel of als ik met iemand wil praten ik dat zeker moet laten weten. De eerste nacht na de aanval heb ik alles herbeleefd, maar nu kan ik het al beter plaatsen."