17 gemeenten in Halle-Vilvoorde krijgen dezelfde vuilniszakken "om beter te recycleren"

De helft van al het afval wordt nog steeds fout gesorteerd. Dat zegt afvalbeheerder Intradura. Vooral plastic komt nog vaak in de verkeerde zak terecht. Om dat makkelijker te maken, mogen inwoners van 17 gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde alle plastic afval in de vernieuwde blauwe P+MD-zak stoppen. In de zwarte zak hoort al het restafval thuis, de groene is voor groente-, fruit- en tuinafval. "Dat is voordeliger voor de mensen, én zo kunnen we het afval recycleren tot nieuwe nieuwe grondstoffen", klinkt het bij Intradura.