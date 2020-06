2 verpleegkundigen urenlang gegijzeld in Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen

De gijzeling is begonnen rond 21.30 uur. "De verpleegkundigen, een man en een vrouw, werden opgesloten in een kamer waarvan ze de ramen hadden afgeplakt", zegt Lieselotte Claessens van het parket. "Na intensieve onderhandelingen in nauwe samenwerking tussen de lokale en de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, de speciale eenheden en het parket konden de slachtoffers in de loop van de nacht worden bevrijd. De eerste persoon rond 1.45 uur, de tweede rond 4.30 uur vanmorgen. De slachtoffers bleven ongedeerd."

De drie verdachten, mannen van 25, 35 en 44 jaar, werden gearresteerd en zullen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter worden geleid. Het is nog niet duidelijk waarom de mannen de verpleegkundigen gegijzeld hebben gehouden. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.