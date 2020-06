450 verontruste artsen doen oproep in brandbrief: "Beleid zaaide verwarring, blijf de maatregelen volgen"

Het idee om een brandbrief - een brief waarin gewezen wordt op een gevaarlijke situatie - te schrijven is ontstaan in de Facebookgroep Covid-19 voor Artsen. In die gesloten groep verschenen de afgelopen tijd steeds meer berichten van verontruste huisartsen en specialisten die vaststellen dat mensen in het straatbeeld, in de supermarkten, maar ook in hun eigen wachtkamers, het niet meer zo nauw nemen met de basismaatregelen.

“Mensen lijken zich geen zorgen meer te maken en verschijnen bijvoorbeeld niet meer met mondmaskers in de dokterspraktijken, houden minder afstand, wassen hun handen minder goed, respecteren het concept van de bubbels niet meer en troepen meer samen”, zegt psychiater Athena Beckers, één van de initiatiefnemers van de brief.