AB Inbev helpt landbouw met 20 miljoen liter afvalwater uit brouwerij

AB Inbev heeft de regeling uitgewerkt samen met de Boerenbond. Die organisatie heeft ook haar hoofdzetel in Leuven en dat vergemakkelijkte de zaak. Zo hielp de Boerenbond bij het uitwerken van de logistieke regeling, terwijl AB Inbev voor de nodige vergunningen zorgde. Concreet kunnen landbouwers vanaf 1 juli tot 31 augustus water komen tanken in de brouwerijen van Leuven en Hoegaarden. Dat zou op twee maanden tijd neerkomen op de verdeling van 20 miljoen liter gezuiverd brouwerijwater. AB Inbev werkt overigens aan een gelijkaardige regeling voor de brouwerij van Jupille in Wallonië. Maar daar zijn de vergunningen nog niet in orde.