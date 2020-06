Amerikaanse countrygroup Dixie Chicks schrapt het omstreden "Dixie" uit zijn naam

Dixie Chicks is een populair Amerikaans countrytrio, bestaande uit de twee zussen Emily en Martie Erwin en Nathalie Maines. De groep werd opgericht in 1989 in Dallas, Texas. De groep verkocht in de Verenigde Staten alleen al ruim 33 miljoen platen en won 13 Grammy's, het is de bestverkopende vrouwenband in de VS.

Maar voortaan zeg je dus niet meer "Dixie Chicks", wel "The Chicks". De groep laat de naam "Dixie" vallen in de nasleep van de aanhoudende protesten tegen racisme en politiegeweld tegen de zwarte bevolking in de Verenigde Staten, na de dood van George Floyd een maand geleden. Een duidelijke stellingname.