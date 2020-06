Belgen opgepakt in Congo na racistische uitlatingen tegen Pierre Kompany

Buitenlandse Zaken bevestigt dat het ministerie in contact staat met de Belgen in Congo: "Via onze ambassade in Kinshasa en het consulaat-generaal in Lubumbashi, zijn we in contact met drie Belgen die momenteel problemen hebben en zich moeten verantwoorden tegenover de bevoegde autoriteiten ter plaatse", aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Over de grond van de zaak laat hij zich niet uit. "Op dit moment hebben we geen informatie over een eventuele sanctie".