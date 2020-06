Rutten (Open VLD): "'Stap mee in Vlaamse regering met Vlaams Belang', zei N-VA ons, 'we gaan jullie rijkelijk belonen'"

En dan zijn we inderdaad aanbeland bij de vorming van een nieuwe federale regering. Een zeer moeizame formatie die 13 maanden na de verkiezingen nog altijd niet heeft geleid tot een nieuwe regering. Rutten kijkt met een kritisch oog naar de houding van de N-VA. "Zowel het vormen van een regering, maar zeker ook een staatshervorming vergt voorbereiding en investeren in relaties aan de andere kant van de taalgrens."

"Wat je niet kan doen, is elkaar mijden, demoniseren, geen gesprek aangaan tot de dag van de verkiezingen en na de verkiezingen plots zeggen “Ik ga nu met de duivel aan tafel en ik verwacht dat die water bij de wijn doet”. Op de duur ga je denken dat het misschien wel de bedoeling is dat het alleen maar moeilijker wordt. Want als je écht wil dat er een regering gevormd wordt, dan investeer je achter de schermen in die relaties en dat is niet gebeurd."

"De N-VA is een partij die snel is gegroeid. Ik kan me inbeelden dat dat fouten zijn die je een eerste keer maakt. Maar deze keer kwamen we uit een Zweedse regering, waar zij bovendien de stekker uit hebben getrokken."