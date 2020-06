Delen Portugese hoofdstad Lissabon opnieuw in lockdown na illegale feestjes van jongeren

"Ze organiseren op pleinen, geheime locaties en stranden in Lissabon en omgeving illegale feesten waar flink wordt gedronken tot in de late uurtjes. De politie moest een paar keer ingrijpen maar kan uiteraard niet overal zijn," zegt da Silva. "Ook elders in Portugal hebben groepen jongeren moeite om zich te houden aan de coronamaatregelen. Op een illegaal feest in de stad Lagos, in de Algarve, raakten 16 jongeren besmet. Op een camping in het plaatsje Melides raakten 20 jongeren besmet, eveneens op een illegaal feest. Niemand mag van de politie de camping in of uitgaan."