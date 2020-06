Directeur UZ Brussel pleit voor hervorming van de zorg: "Experten en belanghebbenden moeten het simpel houden"

Onder het motto “never waste a good crisis”, hoopt de CEO van UZ Brussel dat dit een kantelmoment is om de structuren in de zorg aan te pakken. Noppen vindt dat de hervorming van de gezondheidszorg in het regeerakkoord staan van een nieuwe federale regering moet staan. “Daarin moet een zinnetje staan dat zegt dat we 4 of 5 jaar moeten uittrekken om een nieuw zorgsysteem uit te werken.”

Noppen wil die hervorming weghouden bij de politiek en aan een groep van experten en belanghebben toevertrouwen. “We moeten beginnen met het simpel te houden en moeten ons afvragen wat we willen bereiken, en dan hoe gaan we daar geraken.” Het einddoel van die hervorming moet volgens Noppen een zorgsysteem zijn dat in crisissituaties federaal gestuurd wordt, maar tegelijk zo dicht mogelijk bij de burger staat.

Bekijk hier het volledige interview uit "De markt":