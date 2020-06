Directie 10 Antwerpse woonzorgcentra: "Geen premie voor ons personeel? Heel pijnlijk en demotiverend"

"Wij hebben het verschil tussen Vlaanderen en de federale overheid duidelijk mogen ondervinden tijdens deze coronacrisis. Men dacht altijd pas heel laat aan ons en nu is er opnieuw een verschil in waardering. Dat is enorm hard en demotiverend op een moment waarop iedereen in de zorg moegewerkt is. Ik maak me bovendien zorgen om nog toekomstig personeel te vinden. Verpleegkundigen kiezen nu al vaker voor een job in een ziekenhuis en niet in een woonzorgcentrum of in de geestelijke gezondheidszorg. Deze premie toont nogmaals aan dat de maatschappelijke waardering voor ziekenhuispersoneel blijkbaar groter is."