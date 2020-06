Eerste tien autoluwe Brusselse wijken bekend: "Brussel moet aangename, verkeersveilige stad worden" 

"Voor deze wijken starten we in de zomer met een studiefase van een jaar", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Op basis van het studieplan gaan we dan voor elke wijk een circulatieplan uitwerken met knips en of filters om bijvoorbeeld het sluipverkeer tegen te houden. Het is de bedoeling dat we van Brussel een aangename en verkeersveilige stad maken. Sowieso zullen de circulatieplannen in de wijken samenhangen met de algemene zone 30 die vanaf 1 januari 2021 in heel het gewest zal gelden."