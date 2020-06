Dendermonde probeert schildpadden te vangen, inwoner laat ze telkens weer vrij: "Gevaarlijk voor de dieren"

Een maand geleden heeft het stadsbestuur van Dendermonde kooien geïnstalleerd in de Brusselse Forten, om geelbuikschildpadden te vangen. Dat is nodig, want de schildpadden zijn exoten en kunnen de inheemse natuur bedreigen. In een dierenopvangcentrum in Beveren wacht een nieuwe thuis hen op. "Maar we hebben vastgesteld dat iemand de dieren altijd weer vrijlaat uit de kooien", zegt schepen Tomas Roggeman (N-VA). "We hebben daardoor nog maar twee dieren kunnen overplaatsen."