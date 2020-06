Geen olifanten meer in Bellewaerde: "We focussen ons nu op de ernstig bedreigde giraffen" 

Woensdagnacht is de allerlaatste olifant vertrokken uit het pretpark Bellewaerde in Ieper. De Aziatische olifant Fahim verhuist naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam. De olifant wordt in juli 15 jaar oud en verbleef sinds november 2009 in Bellewaerde. Het vertrek van Fahim luidt meteen een nieuw tijdperk in, want het park stopt met het houden van olifanten.