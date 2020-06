Dirigent Elisabethwedstrijd Georges Octors (97) overleden: "Gentleman met voortrekkersrol in klassieke muziekwereld"

Fred Brouwers, die vanaf 1978 jarenlang de omkadering van de Elisabethwedstrijd presenteerde, herinnert zich Octors als "een echte gentleman, een aristocraat, een fijn man".

“Hij is een van de allerliefste en sympathiekste mensen die ik in enkele decennia muziekleven ben tegengekomen. Hij was een mulat (iemand die geboren is uit een blanke en een zwarte ouder, red.) en stond voor het orkest. In die zin had hij toen al een voortrekkersrol. Je moet nu nog altijd met een vergrootglas zoeken naar zwarte en halfzwarte dirigenten en solisten. Hij vond dat zelf heel belangrijk en was er trots op. Octors heeft wel eens met grappen op zijn conto moeten afrekenen, maar hij heeft dat altijd groots gedragen, het was een heerlijke man.”