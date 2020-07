Gijzeling Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen: “Mensen die hier werken weten dat er risico’s zijn”

“De twee verpleegkundigen zijn gelukkig zonder verwondingen vrijgelaten”, zegt Ruben Van den Ameele, directeur patiëntenzorg in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op de Antwerpse Linkeroever waar de gijzeling plaatsvond. “Het moet nog binnenkomen bij hen wat er precies gebeurd is. Het is dan ook belangrijk dan we hen de nodige rust gunnen.”

De werking van het Forensisch Psychiatrisch Centrum werd opnieuw hervat. “De dagploeg is kort voor 7 uur ’s ochtends toegekomen. We hebben hen meteen ingelicht over wat er gebeurd is. Voor het personeel is er opvang voorzien. Ook onze patiënten kunnen daar beroep op doen, want ook zij zijn geschrokken”, zegt Van den Ameele.