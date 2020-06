Meerdere mensen neergestoken in Schotse stad Glasgow, mogelijk drie doden

Voor de ingang van het Park Inn-hotel in West George Street, in het centrum van Glasgow, zijn deze middag verschillende mensen neergestoken. Wie achter de aanval zit en waarom is nog niet duidelijk.

Gewapende agenten kwamen ter plaatse en de straat en een ruimer deel van het centrum werden afgezet. De Schotse politie bevestigt dat een mannelijke verdachte is neergeschoten. Hij zou dood zijn. Over zijn identiteit en mogelijke motieven sprak de politie zich niet uit.

Een van de slachtoffers is een politieagent die ter plaatse kwam. Hij wordt verzorgd in een ziekenhuis. Volgens Britse media zouden 3 mensen om het leven gekomen zijn, maar dat is nog niet door bronnen binnen de autoriteiten bevestigd. Een ooggetuige vertelde aan Sky News dat ze verschillende mensen bebloed op straat had zien liggen, die verzorgd werden door de hulpdiensten.