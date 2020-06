Opdrachtgever Kasteelmoord, André Gyselbrecht, krijgt géén enkelband

Dokter André Gyselbrecht bekende op zijn proces dat hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon Stijn Saelens te vermoorden. Gyselbrecht had het moeilijk met het gegeven dat Saelens met zijn dochter en kleinkinderen naar het buitenland wou vertrekken, en had het vermoeden dat Saelens ook incest zou hebben gepleegd. Saelens verdween op 31 januari 2012 uit zijn kasteel in Wingene. Door een bloedspoor op de trappen was het snel duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Gyselbrecht gaf op het proces toe dat hij de moord plande samen met verschillende andere personen. In totaal werden 4 mensen voor de moord veroordeeld. Gyselbrecht kreeg in beroep 21 jaar cel.